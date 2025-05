Ancelotti é o 'melhor' para recolocar Brasil no topo, opina Zico

Zico, um dos maiores jogadores da história do futebol, acredita que a compreensão e experiência de Ancelotti fazem dele o nome ideal para o cargo.

"Ancelotti jogou com jogadores brasileiros, foi um treinador campeão com jogadores brasileiros em várias equipes, sempre elogiou os jogadores brasileiros e os colocou em uma posição para ajudá-los", disse o 'Galinho' em entrevista à AFP no Japão, onde trabalha como conselheiro do Kashima Antlers.

"Ele tem uma grande compreensão, ama o futebol e seu olhar sobre o futebol está muito alinhado com o pensamento brasileiro", acrescentou Zico. "Por isso, acredito que ele pode ter sucesso, pode ajudar os jogadores brasileiros a prosperar com seu conhecimento, habilidade e experiência".

Aos 65 anos, Ancelotti conquistou cinco Ligas dos Campeões e já dirigiu os maiores clubes do futebol europeu, como Real Madrid, Milan e Bayern de Munique. Nessa nova etapa, assume pela primeira vez uma seleção, o primeiro não estrangeiro no Brasil desde 1965.

Para Zico, os técnicos brasileiros, antes sempre com forte presença em centros como África, Arábia Saudita e Japão, já não estão em alta no mercado mundial.

Zico, que já trabalhou como treinador em vários países, acredita que a CBF tinha poucas opções além de buscar um candidato estrangeiro.