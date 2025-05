Atleta trans competirá em campeonatos de atletismo nos EUA em meio a polêmica

Uma atleta transgênero do ensino médio se preparava, nesta sexta-feira (30), para competir em campeonatos estaduais da Califórnia, após suscitar críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e reacender o debate sobre pessoas trans no esporte.

AB Hernández, de 16 anos, vai competir no salto em distância, no salto triplo e no salto em altura durante as rodadas preliminares dos campeonatos estaduais de atletismo da Califórnia, em Clovis, nos arredores de Fresno.

A participação de Hernández tem sido objeto de uma intensa controvérsia, com a Federação Intercolegial da Califórnia (CIF) se apressando para ajustar as regras de competição esta semana à medida que a ira de vários setores crescia.