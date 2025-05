Biden diz se sentir 'bem' e 'otimista' após diagnóstico de câncer

"A expectativa é que vamos conseguir superar isso", afirmou Biden.

"Não está em nenhum órgão, meus ossos estão fortes, não houve penetração. Então estou me sentindo bem", acrescentou.

A saúde mental e física do ex-presidente foi um tema dominante nas eleições de 2024.

Quando o escritório de Biden anunciou seu diagnóstico, indicou que o câncer havia se espalhado para os ossos.

No entanto, Biden declarou à imprensa que está "otimista em relação ao diagnóstico" e que está trabalhando com "um dos melhores cirurgiões do mundo".

A disputa política em torno da candidatura fracassada de Biden se converteu em escândalo com a publicação do livro "Original Sin" ("Pecado Original"), que acusa a Casa Branca de estar ciente do declínio cognitivo do ex-presidente enquanto ocupava o cargo.