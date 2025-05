Bolsonaro 'nunca' tentou dar um golpe de Estado, diz Tarcísio ao STF

O STF ouviu cerca de 50 testemunhas, incluindo membros de alto escalão das Forças Armadas, ex-ministros, policiais e agentes de inteligência.

As audiências são presididas pelo ministro do caso, Alexandre de Moraes, considerado inimigo político do bolsonarismo.

Em um dos depoimentos mais importantes, o ex-comandante do Exército, general Marco Antonio Freire Gomes, confirmou na semana passada ter participado de uma reunião com Bolsonaro em dezembro de 2022, onde foi discutida a possível implementação de medidas excepcionais, como "estado de defesa ou sítio", para refutar os resultados das eleições e justificar a intervenção militar.

As audiências serão encerradas na segunda-feira e Bolsonaro e os outros sete réus prestarão depoimento na próxima fase. A previsão é de que o julgamento seja concluído nos próximos meses.

