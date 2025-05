Capitão de cargueiro que colidiu no mar do Norte se declara inocente de homicídio culposo

O capitão do cargueiro que em março colidiu contra um petroleiro no mar do Norte, em frente ao litoral inglês, provocando a morte de um tripulante, se declarou inocente de "homicídio culposo por negligência grave" nesta sexta-feira (30) em Londres.

O cidadão russo Vladimir Motin, de 59 anos, compareceu ao Tribunal Penal Central da Inglaterra e Gales, conhecido como Old Bailey, em Londres, após o acidente de 10 de março, onde o porta-contêineres 'Solong' colidiu com o petroleiro 'Stena Immaculate', ancorado a 20 quilômetros do litoral do nordeste da Inglaterra, perto de Hull.

Motin, assistido por um intérprete de russo, confirmou sua identidade antes de indicar que se declarava inocente.