Equador declara em emergência sua maior refinaria

A empresa ressaltou que o abastecimento de combustível é feito conforme a disponibilidade do produto em seus centros de distribuição, sem informar por quanto tempo vai durar o estoque.

O governo afirmou na última segunda-feira que "o abastecimento de combustível está totalmente garantido em todo o país", por contar com um estoque suficiente.

O Equador depende do petróleo, seu principal produto de exportação, que gerou no ano passado US$ 8,647 bilhões com a venda de 73% dos 475 mil barris diários extraídos.

