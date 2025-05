Frimpong deixa o Bayer Leverkusen e assina com o Liverpool

Frimpong admitiu que está "muito empolgado" com a ideia de começar a trabalhar com o técnico holandês Arne Slot.

Segundo a imprensa alemã e inglesa, o Liverpool ativou a cláusula de liberdade do jogador, estimada em 35 milhões de euros (R$ 226,6 milhões na cotação atual).

No Liverpool, Frimpong vai disputar posição com Conor Bradley (21 anos), jogador muito querido em Anfield e que renovou recentemente com o clube.

Formado na base do Manchester City (2010-2019), o lateral holandês defendeu o Celtic da Escócia de 2019 a 2021, até chegar ao Bayer Leverkusen, clube pelo qual foi campeão da Alemanha em 2024.

tba-jta/dr/raa/cb/dd

© Agence France-Presse