Inflação desacelera mais que o esperado em abril nos EUA, apesar das tarifas

Embora o presidente tenha revertido parcialmente sua posição nas negociações comerciais iniciadas com os diversos países, especialistas esperam que os preços subam assim que os varejistas liquidarem seus estoques pré-tarifários.

A cruzada tarifária de Trump desencadeou batalhas judiciais.

Esta semana, o Tribunal de Comércio Internacional, com sede em Manhattan, decidiu que Trump havia excedido sua autoridade e proibiu a maioria das tarifas. No entanto, um juiz federal anulou temporariamente essa decisão, permitindo que as taxas permanecessem inalteradas enquanto o processo judicial é resolvido.

myl/tmc/ktr/ad/mel/jc/aa/dd

© Agence France-Presse