Inflação está quase sob controle nos EUA, mas alta é prevista devido a tarifas

"Infelizmente, devido a elementos que eles não controlam, veremos uma aceleração inflacionária", acrescentou.

O elemento perturbador é, segundo ele, a "tempestade tarifária" desencadeada pela ofensiva protecionista do presidente americano.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump ergueu um muro de novas tarifas sobre os produtos que ingressam nos Estados Unidos. Em abril, aplicou impostos de 10% à maioria dos países, e outros significativamente mais altos a dezenas de parceiros comerciais.

Ainda que em parte revertidas no âmbito das negociações comerciais iniciadas com diferentes países, as tarifas sobre as importações continuam sendo muito mais altas do que eram há alguns meses.

Especialistas esperam um impacto nos preços uma vez que os varejistas liquidem seus estoques constituídos antes da entrada em vigor dessas tarifas.

Os números publicados nesta sexta-feira são mais contrastantes no detalhe.