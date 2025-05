Inzaghi pede 'concentração e determinação, mas sem obsessão' na final da Champions

"Concentração e determinação, mas sem obsessão", pediu o técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi, na véspera da final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, em Munique.

"Estamos falando da final da Champions, merecemos estar aqui. Fizemos uma grande campanha desde o início. Falta um último passo antes de levantar o troféu", explicou Inzaghi em entrevista coletiva nesta sexta-feira (30).

Quarta colocada na fase de liga com seis vitórias, um empate e uma derrota, a Inter eliminou o Bayern de Munique nas quartas de final (4 a 2 no placar agregado, com vitória por 2 a 1 na Alemanha), e o Barcelona nas semifinais em um confronto memorável (7 a 6 no agregado).