João Fonseca lota as arquibancadas e leva aura de Guga a Roland Garros

"Sabia que teria muitos brasileiros, porque muitos vivem em Paris e vêm aqui desde a época do Guga", afirmou João na quinta-feira, depois de bater na segunda rodada o francês Pierre-Hugues Herbert na quadra 14, novamente lotada.

Em 1997, o carismático Guga, então com apenas 20 anos, surpreendeu o mundo quando conquistou seu primeiro título em Paris. Mas as vitórias posteriores, em 2000 e 2001, confirmaram que seu sucesso não era obra do acaso.

- Interesse mediático e popular -

João, número 65 no ranking da ATP, também gera grande interesse popular e midiático desde que começou a obter bons resultados no início da temporada.

No Aberto da Austrália, em janeiro, depois do título no ATP NexGen (o Finals para menores de 21 anos), conseguiu sua vitória mais imponente até o momento, ao derrotar o russo Anrey Rublev, então número 9 do mundo, em três sets na sua estreia em Grand Slams.

Com essa energia, conquistou seu primeiro título no circuito, o ATP 250 de Buenos Aires, batendo na final o argentino Francisco Cerúndolo (N.18) e, de quebra, tornando-se um dos dez jogadores mais jovens da história a vencer um torneio ATP.