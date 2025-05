Madeireiros derrubam florestas nativas na Tasmânia

A Tasmânia é um pequeno oásis neste continente dominado pelo deserto. Metade da ilha, cerca de 3,4 milhões de hectares, é coberta por florestas.

Mas também é o estado em que proporcionalmente mais árvores endêmicas são destinadas à produção de madeira: 18,5% do total extraído entre 2022 e 2023, segundo dados do governo australiano, em comparação com menos de 10% no país.

A extração de madeira de espécies endêmicas foi proibida no sul da Austrália desde o final do século XIX. No ano passado, este veto foi ampliado para os estados de Vitória e Austrália Ocidental.

A prática gera cada vez mais protestos na Tasmânia. No final de março, mais de 4.000 pessoas se manifestaram nas ruas da capital Hobart.

Em 2024, mais de 70% das árvores endêmicas derrubadas foram transformadas em lascas de madeira, a grande maioria foi exportada para China e Japão para ser transformada em papel, papelão ou papel higiênico.

- Risco de extinção -

A atividade coloca em risco espécies animais locais ameaçadas de extinção, como o diabo-da-tasmânia, a coruja australiana ou o periquito-migrador. Este último é considerado "criticamente em perigo de extinção" desde 2015 pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês).