Mãe de opositor egípcio-britânico 'está morrendo' por greve de fome, diz sua família

Desde então, sua família, radicada em Londres, luta para conseguir sua soltura, sobretudo perante às autoridades britânicas.

O estado de Soueif, uma figura importante na luta pelos direitos humanos no Egito, se deteriorou bruscamente na quinta-feira e ela foi levada às pressas ao hospital, "onde tudo começou a desmoronar".

"Preocupado" com a hospitalização da ativista, o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido declarou nesta sexta que continua "pressionando" para a libertação do opositor "no mais alto nível do governo egípcio".

Alaa Abdel Fattah, blogueiro e opositor político, foi preso em setembro de 2019 após compartilhar um texto sobre a tortura nas prisões egípcias.

Em 2021, ele foi condenado a cinco anos de prisão por "disseminar informação falsa".

