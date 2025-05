Milei se reunirá com papa e Netanyahu em giro internacional

O presidente da Argentina, Javier Milei, parte no dia 5 de junho para a Europa para uma viagem na qual se encontrará com o papa Leão XIV e com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou a presidência nesta sexta-feira (30).

Milei se reunirá também com seu par da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

A visita do líder argentino começará em Roma, onde se reunirá com Meloni em 6 de junho e, um dia depois, com o papa Leão XIV, cuja posse em 18 de maio ele faltou porque coincidiu com as eleições legislativas locais em Buenos Aires.