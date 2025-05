'Minha maior motivação é fazer história no PSG', diz Luis Enrique

"Minha maior motivação é fazer história no Paris Saint-Germain", declarou nesta sexta-feira (30) o técnico da equipe, Luis Enrique, sobre a possibilidade de conquistar o primeiro título do clube na Liga dos Campeões.

"O que realmente me motiva é fazer algo excepcional, que um clube importante como o PSG nunca conseguiu antes. Dar essa alegria ao clube e ao país. Depois, aceitarei com prazer o que o futebol nos reservar", declarou o treinador espanhol um dia antes da final contra a Inter de Milão, em Munique.

- O roteiro da final -

"Tudo pode mudar com um gol no início, por isso temos que nos adaptar e jogar a final do início ao fim. Sou muito otimista. Acho que somos um time que está acostumado a jogar uma final. Tentaremos direcionar o jogo para os aspectos nos quais consideramos que somos melhores".