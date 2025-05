Ministro israelense pede 'toda a força necessária' em Gaza

Das 251 pessoas sequestradas pelo Hamas naquele dia, 57 permanecem na Faixa de Gaza, das quais pelo menos 34 estão mortas, segundo as autoridades israelenses. O Hamas também mantém os restos mortais de um soldado israelense morto em 2014 durante uma guerra anterior em Gaza.

Mais de 54.249 palestinos, a maioria civis, morreram na campanha de retaliação militar de Israel, de acordo com dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

