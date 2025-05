Morre Bernard Kerik, chefe da Polícia de Nova York durante o 11/9

Na quinta-feira, o diretor do FBI, Kash Patel, anunciou sua morte na rede social X, "após uma batalha particular contra a doença", sem fornecer detalhes.

Patel chamou Kerik de "guerreiro, patriota e um dos servidores públicos mais corajosos que este país já conheceu".

Kerik era delegado de polícia há menos de um ano quando sua vida e carreira deram um giro de 180 graus devido aos ataques de 11 de setembro, que mataram quase 2.750 pessoas, incluindo 23 policiais da cidade de Nova York.

Quando o segundo mandato de Giuliani terminou, logo após o ataque, Kerik também deixou o cargo, mantendo sua amizade e lealdade profissional de décadas.

Kerik permaneceu ativo na política do Partido Republicano e, em 2003, participou de uma missão no Iraque para treinar forças militares do ex-presidente George W. Bush.

Enfrentou problemas judiciais ao se declarar culpado, em 2009, de acusações criminais, incluindo fraude fiscal.