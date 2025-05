Nova obra do artista de rua Banksy aparece em Marselha, na França

O misterioso artista de rua Banksy voltou a aparecer nesta sexta-feira (30) com um grafite de um farol em uma rua na cidade francesa de Marselha, como ilustra a publicação do próprio artista em suas redes sociais.

A obra parece transformar a sombra de um poste de proteção na imagem de um farol, acompanhado da frase "Quero ser o que você viu em mim" ("I want to be what you saw in me").

Além de ser autor de pinturas e esculturas, Banksy é mundialmente conhecido pelos seus grafites realizados com estêncis recortados.