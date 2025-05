Trump e Musk ironizam suposto tapa de esposa em Macron: 'Eles estão bem'

No domingo à noite, quando a porta do avião presidencial francês foi aberta em Hanói, imagens captadas pela agência de notícias Associated Press mostraram Macron conversando com a esposa, de quem apenas se veem os braços, quando de repente ela empurra violentamente o rosto dele com as duas mãos.

Trump acrescentou em seguida: "Falei com ele, e ele está bem, eles estão bem".

"São pessoas muito boas, conheço-os muito bem. Não sei o que aconteceu... Mas conheço-os bem e estão bem", continuou o presidente.

Musk, que surpreendeu ao aparecer no Salão Oval com um hematoma no olho direito, também brincou às custas dos Macron.

Após a resposta de Trump, Musk riu e disse: "Eu tenho um pequeno roxo aqui". E, ao ser perguntado como havia se machucado, esclareceu: "Não estive em nenhum lugar perto da França".

Segundo ele, seu filho de cinco anos o acertou no rosto. "Estava brincando com o pequeno X, e disse: 'Vai lá, me acerta no rosto'", contou Musk, de 53 anos. "Na hora não senti muito, mas acho que ficou roxo."