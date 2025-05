Prefeitura de Barcelona rompe acordo de amizade com Tel Aviv

A Prefeitura de Barcelona aprovou, nesta sexta-feira (30), o rompimento das relações institucionais com o governo de Israel, assim como seu acordo de amizade com a cidade de Tel Aviv, "até que o respeito ao Direito Internacional" e aos "direitos básicos do povo palestino sejam restabelecidos".

Aprovada com o apoio do governista Partido Socialista e de formações de esquerda radical e separatista, a proposta contém vinte pontos, entre os quais se destaca o rompimento das relações institucionais com o "atual governo de Israel".

Barcelona também anula o "Acordo de Amizade e Colaboração que regula a relação com a cidade de Tel Aviv - Jafa, datada de 24 de setembro de 1998, até que seja restabelecido o respeito ao Direito Internacional e ao Direito Internacional Humanitário, e se garanta o respeito aos direitos básicos do povo palestino", de acordo com a proposta aprovada em plenário.