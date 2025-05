Revolucionário, guerrilheiro e cineasta: o atípico embaixador colombiano na China

Naquela Pequim precária e convulsiva, Cabrera aprendeu mandarim, que usa até hoje, e participou como guarda vermelho da Revolução Cultural, o movimento violento promovido por Mao contra a influência capitalista e burguesa.

Depois de treinar com o Exército Popular de Libertação, ele voltou à Colômbia para se juntar às guerrilhas, das quais saiu quatro anos depois "profundamente decepcionado".

"Percebi que havia uma tendência à mitomania, a inventar que éramos muito poderosos e a acreditar nisso", reflete.

Ele voltou para a China, onde estudou na universidade antes de se dedicar ao que sempre foi seu sonho: o cinema.

Com filmes com fortes conotações políticas, como "The Snail's Strategy", ele encontrou "maneiras de revolucionar um pouco" a mente do público.

"Eu disse: 'já que não posso fazer isso da maneira mais difícil, ou com balas, vou fazer isso da maneira boa'", explica ele com um brilho nos olhos verdes que aparece quando ele fala sobre cinema.