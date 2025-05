Smoking e ponchos, a peculiar identidade do futebol do Equador

Castillo, ex-meio-campista de Everton e Wolverhampton da Inglaterra, "teria ficado perfeito no Met Gala porque é exatamente disso que se trata. Ressaltar a elegância, a identidade própria", conclui Romero.

- Abraçar as raízes -

O figurino chamativo de "Sir Second Castle", como foi batizado nas redes sociais graças à sua elegância, nada tem a ver com o desempenho do Barcelona em campo, mas diz muito de como o treinador quer apresentar sua equipe para o mundo.

É preciso estar "à altura do torneio, do local e do clube", disse Castillo, que escolhe suas roupas com a família, com as quais espera levar sorrisos aos rostos de seus jogadores e aliviar a tensão antes dos jogos.

A roupa "não garante que você vai vencer os jogos ou que é um bom ou mau treinador", acrescentou.

Ao construir uma marca pessoal ou de equipe, "você vai procurar aqueles diferenciais que podem existir no mundo do futebol, ou mesmo fora do esporte", disse à AFP Raúl Véjar, especialista em marketing esportivo da Universidad Hemisferios.