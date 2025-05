Suprema Corte dos EUA permite que Trump revogue proteção legal de mais de 500.000 imigrantes

"O tribunal decidiu hoje claramente nesta avaliação", escreveram.

Os imigrantes "agora enfrentam duas opções insuportáveis. Por um lado, podem optar por deixar os Estados Unidos e, desse modo, enfrentar os perigos em seus países de origem", sofrer uma "separação familiar" e, possivelmente, perder qualquer possibilidade de recurso, escreveram.

"Por outro lado, poderiam permanecer nos Estados Unidos (...) e se arriscarem a uma expulsão iminente nas mãos de agentes do governo, com as graves consequências que isso representa", insistem as juízas.

Em sua decisão, a juíza de Boston afirmou que o governo faz uma interpretação errada da lei de imigração, já que a expulsão acelerada é aplicada aos estrangeiros que entram de maneira irregular nos Estados Unidos, não a aqueles autorizados a permanecerem no país.

Trump enfrenta os juízes que bloqueiam sua política migratória e, embora tenha a criticado, depositou suas esperanças na Suprema Corte para levá-la adiante.

bur-st-erl/mel/dd/aa