Tempestades no Paquistão deixam mais de 30 mortos em uma semana

Pelo menos 32 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas em uma semana devido às violentas tempestades que atingem o Paquistão desde o último sábado, segundo os últimos dados oficiais.

Na quinta-feira, cinco pessoas, incluindo duas mulheres e uma criança, morreram quando chuvas torrenciais e ventos fortes atingiram vários distritos na província montanhosa de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, informou à AFP nesta sexta-feira uma autoridade provincial responsável pela gestão de desastres naturais.

As autoridades pedem aos moradores que permaneçam em alerta para novas tempestades e chuvas repentinas no norte e centro do país, que é um dos mais vulneráveis do mundo aos efeitos das mudanças climáticas.