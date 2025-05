Trump acusa China de ter 'violado' acordo sobre tarifas

Questionado na sexta-feira sobre as observações de Bessent, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, respondeu em uma coletiva de imprensa que Pequim "já deixou clara sua posição sobre as tarifas em várias ocasiões".

- Ataque à China -

Horas depois, Trump recorreu à sua plataforma Truth Social, como de costume, para criticar Pequim. "A China, talvez não surpreendentemente para alguns, VIOLOU TOTALMENTE SEU ACORDO CONOSCO", declarou em letras maiúsculas e sem fornecer mais detalhes.

Questionado pela emissora CNBC sobre as afirmações do presidente, o representante do Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, acusou a China de continuar "desacelerando e sufocando coisas como minerais críticos".

Acrescentou, ainda, que o déficit comercial dos EUA com a China "continua enorme" e que Washington não vê grandes mudanças no comportamento do gigante asiático.

Na quinta-feira, Bessent sugeriu que Trump e seu contraparte chinês Xi Jinping poderiam se envolver diretamente nas negociações.