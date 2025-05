Trump, os mercados e a 'Teoria Taco'

Donald Trump se irritou esta semana quando um repórter o questionou sobre a "Taco", uma sigla para a expressão "Trump Always Chickens Out', popular entre os operadores de Wall Street que acreditam que "Trump sempre volta atrás", em tradução livre.

A expressão foi criada por Robert Armstrong, redator do Financial Times, que buscou destacar a tendência do presidente americano de reverter suas políticas quando começam a perturbar os mercados.

Os investidores notaram que o governo americano "não tolera muito bem a pressão do mercado e da economia e recua rapidamente quando as tarifas causam problemas", concluiu o jornalista.