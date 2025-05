Wall Street fecha sem tendência definida, atenta a divergência comercial EUA-China

Ele ressaltou também que "a inflação definitivamente vai na direção certa", em alusão ao índice PCE publicado na sexta-feira.

O índice de preços dos gastos com consumo pessoal, o PCE, a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, banco central), aumentou 2,1% em 12 meses a abril, abaixo do número de março.

No entanto, os investidores se mantêm nervosos porque o presidente Donald Trump criticou a China na madrugada de sexta-feira e publicou em sua plataforma Truth Social que Pequim "violou totalmente seu acordo" tarifário com os Estados Unidos.

Os Estados Unidos e a China tinham acordado este mês reduzir mutuamente as tarifas sobre as importações.

No entanto, as declarações de Trump reavivaram os temores de que o magnata republicano volte a adotar uma abordagem agressiva frente à segunda maior economia do mundo.

José Torres, economista sênior do Interactive Brokers, declarou em nota: "Wall Street se preocupa de que as declarações da manhã desta sexta-feira sejam só uma antecipação do que está por vir".