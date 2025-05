Zagueiro Willian Pacho, do PSG, lidera lista de convocados do Equador para as Eliminatórias

A lista de convocados também conta com o volante Moisés Caicedo, que marcou o último gol da vitória do Chelsea (4 a 1) sobre o Betis na final da Liga Conferência, na última quarta-feira, em Breslávia (Polônia).

Entre os jogadores que atuam no futebol brasileiro, foram chamados o zagueiro Félix Torres (Corinthians), o volante Alan Franco (Atlético-MG) e os atacantes Gonzalo Plata (Flamengo) e Enner Valencia (Internacional).

Comandada pelo técnico argentino Sebastián Beccacece, a seleção do Equador pode garantir vaga no Mundial do ano que vem nesta rodada dupla das Eliminatórias.

A equipe é a vice-líder com 23 pontos, oito atrás da já classificada Argentina e dois à frente de Uruguai (3º), Brasil (4º) e Paraguai (5º).

No dia 5 de junho, o Equador recebe a Seleção Brasileira em Guayaquil, no jogo que marcará a estreia do técnico Carlo Ancelotti. Cinco dias depois, a equipe vai a Lima para enfrentar a seleção do Peru (9ª, 10 pontos).

-- Lista de convocados da seleção do Equador: