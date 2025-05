Acidente de ônibus deixa 21 atletas mortos na Nigéria

Um acidente de ônibus causou a morte, neste sábado (31), de 21 atletas que voltavam de um torneio nacional esportivo na Nigéria, informaram as autoridades.

O serviço de segurança rodoviária detalhou em um comunicado que o acidente, que não envolveu outros veículos, "pode ter ocorrido devido à fadiga e à velocidade excessiva", pela longa viagem durante a noite.

Os atletas estavam voltando para Kano, no norte do país, do 22º festival nacional de esportes, realizado a cerca de 1.000 quilômetros, no estado de Ogun.