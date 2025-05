Andreeva e Pegula vencem e vão às oitavas de Roland Garros; Badosa é eliminada

Andreeva vai enfrentar nas oitavas de final a australiana Daria Kasatkina (17ª), que eliminou a espanhola Paula Badosa.

A tenista de origem catalã, nascida em Nova York e semifinalista do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, perdeu por 6-1 e 7-5 para uma adversária a quem já havia enfrentado em seis ocasiões ? embora Kasatkina tenha competido sob a bandeira russa nas seis anteriores ? com três vitórias para cada.

"Fisicamente, estou longe de onde quero estar. Isso ficou evidente hoje. Ela obviamente não é boba. Ela vai jogar uma partida física, principalmente considerando como terminei no outro dia e seu estilo de jogo no saibro", analisou Badosa.

E a americana Jessica Pegula precisou de três sets (3-6, 6-4 e 6-2) para eliminar a tcheca Marketa Vondrousova (96ª).

"Foi muito difícil hoje", disse Pegula. "Sei que jogar contra Marketa sempre será uma batalha, principalmente porque nunca jogamos no saibro antes, mas sei que ela teve ótimos resultados aqui. Também está super úmido hoje. Foi uma partida muito difícil, tanto mental quanto fisicamente".

--- Resultados do torneio de Roland Garros: