Ataques russos deixam dois mortos na Ucrânia

As autoridades regionais de Kharkiv, no nordeste do país, também reportaram um ferido nos ataques russos.

Do outro lado da frente, o governador da região russa de Kursk, na fronteira com a Ucrânia, relatou dez feridos em ataques de drones por Kiev.

As hostilidades entre os dois países continuam, apesar dos intensos esforços diplomáticos para pôr fim a mais de três anos de guerra que começaram com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Pela primeira vez desde o início do conflito, os dois lados negociaram diretamente em uma reunião em Istambul, em 16 de maio, que terminou em grandes avanços.

Moscou propôs um novo encontro na segunda-feira (2) na mesma cidade turca, mas a Ucrânia ainda não confirmou se comparecerá.

