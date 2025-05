De Mbappé à 'Orelhuda': o final feliz num ano em que o PSG viveu perigosamente

Castigados por dois gols dos 'Citizens' no início do segundo tempo, os parisienses finalmente se rebelam. Partindo com tudo rumo ao ataque, marcam quatro gols em meia hora para virar o jogo em um Parque dos Príncipes em êxtase.

"Ganhamos confiança a partir daquele jogo. Foi fundamental", disse Vitinha, o 'motor' do meio de campo.

O time floresceu e se tornou um rolo compressor no grande cenário europeu. Luis Enrique explica: "Era preciso sair do bloqueio. Alcançamos nossa eficácia graças à generosidade dos jogadores. Eles buscaram se posicionar melhor na área, e passamos de estatísticas lamentáveis para as melhores da Europa".

- Goleador em série -

A decolagem dos primeiros meses do ano deve muito à metamorfose de Dembélé, durante muito tempo conhecido por seus dribles incessantes e sua falta de confiança no toque final.

Mas em Stuttgart, em 29 de janeiro, o ex-jogador do Barcelona marcou um hat-trick, aproveitando seu reposicionamento como falso 9. Três dias depois, ele repetiu o feito na Ligue 1 contra o Brest, seu futuro adversário nos play-offs das oitavas de final da Liga dos Campeões.