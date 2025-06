Désiré Doué, o jovem prodígio que já luta por espaço entre os maiores astros do futebol

Doué já havia deixado sua marca nas oitavas de final em Liverpool, onde converteu o pênalti da vitória com uma calma impressionante.

Escalado no lugar de Bradley Barcola no time titular deste sábado, o ex-jogador do Rennes jogou aparentemente sem pressão, e esse talvez tenha sido o aspecto mais surpreendente: dribles irresistíveis, controle de bola primoroso e finalizações impecáveis.

- Chegada discreta -

Vindo discretamente do Rennes em meados de 2024, Doué levou alguns meses para se adaptar a um clube do porte do PSG e às exigências de Luis Enrique, antes de florescer completamente nos últimos meses, quando o time começou a melhorar.

Considerado a melhor promessa da Ligue 1 nesta temporada, Doué foi particularmente ativo desde o início da final, dando o primeiro chute da partida (10').

O primeiro jogador francês a disputar uma final com menos de 20 anos às vezes ainda segura a bola demais, mas é difícil culpá-lo, dado o prazer de vê-lo jogar.