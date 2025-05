Djokovic vence Misolic e vai às oitavas de Roland Garros

Em três sets e duas horas e nove minutos de jogo, o sérvio Novak Djokovic derrotou o austríaco Filip Misolic por 6-3, 6-4 e 6-2 neste sábado (31) e avançou para as oitavas de final de Roland Garros.

O sérvio fechou rapidamente sua terceira partida em Roland Garros deste ano. Em uma quadra Philippe-Chatrier cujas arquibancadas receberam um bom público apesar da final da Liga dos Campeões sendo disputada simultaneamente, o atual número 6 do mundo e vencedor de 24 títulos de Grand Slam fez valer a lógica em um dos duelos mais desequilibrados da terceira rodada, contra um jogador vindo do qualifying. Além disso ele ocupa o 153º lugar no ranking mundial e viveu apenas sua segunda experiência em um Grand Slam.

Djokovic, que não perdeu nenhum set até agora no torneio, tampouco sofreu quebras contra o austríaco.