Donnarumma diz que não sabe se vai continuar no PSG

O goleiro do Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, disse que não sabe se o seu contrato com o clube francês será renovado e se continuará no clube com o qual conquistou a Liga dos Campeões neste sábado (31), ao derrotar a Inter de Milão por 5 a 0 na final em Munique, na Alemanha.

"Não sei, não sei, veremos nos próximos dias", respondeu Donnarumma à pergunta de um jornalista da Sky Sport sobre sua permanência no Parque dos Príncipes.

"Agora vou estar com a 'Nazionale' (a seleção italiana), temos duas partidas importantes" contra Noruega (6 de junho) e Moldávia (9 de junho), lembrou ele, se referindo às Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.