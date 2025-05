Gauff se junta às outras integrantes do top-5 nas oitavas de Roland Garros

Finalista do Roland Garros em 2022, a número 2 do mundo Coco Gauff avançou para as oitavas de final do torneio do Grand Slam neste sábado (31) ao derrotar a tcheca Marie Bouzkova.

A americana de 21 anos venceu no saibro parisiense por 6-1 e 7-6 (7/3) a 47ª colocada do ranking da WTA e enfrentará em sua próxima partida a russa Ekaterina Alexandrova (20ª), que eliminou sua compatriota Veronika Kudermetova (46ª) com um duplo 6-2.

Gauff, finalista deste ano nos prestigiados torneios WTA 1000 de Madri e Roma, se juntou assim às outras quatro integrantes do top 5 do mundo, que também estarão nas oitavas de final em Roland Garros.