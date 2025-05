Hamas diz que respondeu à proposta de trégua dos EUA, que inclui libertação de reféns

Segundo duas fontes próximas das negociações, a proposta americana prevê uma trégua de 60 dias, que pode se estender a 70.

Também incluiria a entrega pelo Hamas de cinco reféns vivos e os corpos de nove falecidos em troca da libertação de prisioneiros palestinos. Na segunda semana de trégua, seria realizada uma segunda troca com o mesmo número de reféns vivos e mortos.

O ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra, resultou na morte de 1.218 pessoas do lado israelense, a maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais.

Uns 54.321 palestinos, também civis na maioria, morreram na campanha israelense de retaliação, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza, que a ONU considera confiáveis.

As negociações sobre um cessar-fogo para pôr fim à guerra fracassaram até agora, depois de Israel retomar sua ofensiva em março e pôr fim a uma trégua de dois meses.

Nas últimas semanas, o exército israelense intensificou suas operações militares no território palestino sitiado com o objetivo de tomar o controle de toda a Faixa, destruir o Hamas e libertar os últimos reféns ainda em cativeiro.