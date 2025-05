Israel rejeita visita planejada de vários ministros árabes à Cisjordânia

Israel rejeitou a visita de uma delegação de ministros das Relações Exteriores prevista para domingo (1º) na Cisjordânia, e afirmou que "não cooperará" com tais iniciativas, declarou um funcionário do governo, após uma fonte saudita confirmar a visita do principal diplomata do país à Ramallah.

Israel controla as fronteiras e o espaço aéreo deste território palestino ocupado, exigindo sua aprovação para a visita de diplomatas estrangeiros.

"A Autoridade Palestina, que até hoje se recusa a condenar o massacre de 7 de outubro, pretendia organizar em Ramallah uma reunião provocativa de ministros das Relações Exteriores de países árabes para discutir a promoção da criação de um Estado palestino", disse a autoridade israelense na sexta-feira.