Kiev evacua vilarejos na região fronteiriça de Sumy, temendo ofensiva russa

A guerra começou com a invasão russa, em fevereiro de 2022, e desde então dezenas de milhares de pessoas morreram, tanto civis quanto militares, dos dois lados.

A Rússia, com um exército mais numeroso e melhor equipado, já controla cerca de 20% do território ucraniano. Em um comunicado, seu Ministério da Defesa anunciou a tomada do vilarejo de Vodolagui, na região de Sumy, no nordeste do país.

O ministério também informou a conquista do povoado de Novopil, na região de Donetsk, uma área do leste da Ucrânia, onde se concentra a maioria dos combates.

Kiev, no entanto, teme agora uma nova ofensiva mais ao norte, na região de Sumy.

O comandante em chefe do exército ucraniano, Oleksandr Sirski, afirmou, neste sábado, que a Rússia concentrava seus ataques em várias áreas da região de Donetsk, particularmente Pokrovsk e Toretsk, mas também em "partes da região de Sumy".

Ele também assinalou que as forças russas estavam intensificando seus ataques mais ao sul, na região de Zaporizhzhia, onde a Ucrânia também teme uma ofensiva.