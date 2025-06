Luis Enrique, o líder da revolução do PSG

O público francês logo descobriu seu estilo de jogo, baseado na posse de bola e na pressão, mas também seu temperamento forte, suas obsessões e seu desejo de ser "forte com os fortes" no vestiário, sem deixar nenhum jogador assumir o controle.

Nem mesmo Kylian Mbappé, que jogou sua última temporada no Paris Saint-Germain antes de se transferir para o Real Madrid, naquela que foi a primeira temporada de Luis Enrique no PSG.

Em um documentário, Luis Enrique foi visto dando um sermão em Mbappé, que permanecia impassível. Quando o atacante francês anunciou sua saída do clube, Luis Enrique não hesitou em deixá-lo no banco de reservas em diversas ocasiões durante a reta final da temporada 2023-2024.

"Fazer com que grandes jogadores coexistam com Luis Enrique é difícil", enfatiza essa fonte do clube.

Em outubro do ano passado, por exemplo, uma crise eclodiu com Ousmane Dembélé devido a um atraso no treino. O jogador chegou a ter a viagem negada a Londres para uma partida contra o Arsenal no torneio europeu.

Dembélé falou em abril, meses depois, sobre a pressão constante que o treinador coloca sobre os jogadores: "Ele nos disse que se não pressionarmos, se não defendermos, alguém tomará o nosso lugar, então todos nós temos que defender".