Memorial do Holocausto e sinagogas são vandalizados em Paris: 'Atos odiosos'

O memorial do Holocausto de Paris, duas sinagogas e um restaurante no centro da capital francesa foram vandalizados com tinta verde na madrugada deste sábado (31), informaram fontes policiais. Nenhuma prisão foi feita até o momento.

O incidente ocorreu após o ministro do Interior, Bruno Retailleau, pedir, na semana passada, medidas de segurança "visíveis e dissuasivas" em locais associados à comunidade judaica, em meio a preocupações com possíveis atos antissemitas.

"Estou profundamente indignado com estes atos odiosos dirigidos contra a comunidade judaica" escreveu Retailleau no X.