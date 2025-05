Mulheres tecem sua emancipação em ateliê de bordado na zona rural do Marrocos

Em frente a três grandes telas, um grupo de tecelãs trabalha em silêncio em uma casa humilde em um vilarejo costeiro no sul do Marrocos, um ateliê que busca promover a emancipação socioeconômica das mulheres na zona rural do país.

O projeto "mudou a vida" de algumas delas, admitem, embora nem sempre tenha sido fácil.

No Marrocos, mulheres e meninas que vivem no campo sofrem mais do que as outras com a pobreza, o desemprego e o trabalho não remunerado, segundo dados oficiais.