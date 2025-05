Pentágono acusa China de querer usar a força para dominar a Ásia

Embora Pequim e Washington tenham concordado, em meados de maio, com uma trégua temporária nesta guerra tarifária, as tensões persistem não apenas no comércio, mas também no acesso à tecnologia de ponta e na luta pela influência geopolítica em regiões como a Ásia-Pacífico e a América Latina.

Hegseth disse em seu discurso que Pequim está "se preparando de forma clara e confiável para o potencial uso da força militar para alterar o equilíbrio de poder no Indo-Pacífico".

O secretário de defesa fez alusão a incidentes no Mar do Sul da China, onde afirmou que Pequim "se apropriou e militarizou ilegalmente" ilhas reivindicadas pelas Filipinas, e ao caso de Taiwan, uma ilha com seu próprio governo democrático que Pequim considera parte de seu território.

Segundo a autoridade americana, as forças chinesas estão aprimorando suas capacidades, treinando diariamente e "preparando-se para o momento da verdade" de uma invasão a Taiwan.

A China "quer dominar e controlar" a Ásia, declarou Hegseth.

O fórum Diálogo Shangri-La reúne anualmente autoridades de segurança e defesa de todo o continente e do resto do mundo. Mas, pela primeira vez desde 2019, a China não enviou um funcionário de alto escalão.