Reino Unido aumentará sua capacidade de produção de armas

A ambição do governo trabalhista é atingir depois 3% do PIB durante a próxima legislatura, ou seja, depois de 2029.

A nova estratégia "recomenda criar uma capacidade de produção de munições 'sempre ativa' no Reino Unido, que facilite o aumento rápido da produção, se necessário", e criar "as bases industriais para um aumento das reservas de munições destinadas a responder à demanda de uma guerra a ritmo elevado", segundo o comunicado do Ministério da Defesa.

O governo financiará dessa forma a construção "de pelo menos seis novas fábricas" de produção de munições e "até 7.000 armas de longo alcance".

Esse investimento criará cerca de 1.800 empregos no país, acrescentou a pasta.

"Reforçaremos a base industrial do Reino Unido para melhor dissuadir nossos adversários e para que o Reino Unido seja mais seguro internamente e mais forte no exterior", declarou o ministro da Defesa, John Healey, citado no comunicado.

"As duras lições surgidas da invasão ilegal da Ucrânia por [o presidente russo Vladimir] Putin mostram que um exército não é forte se a indústria que o apoia também não é forte", acrescentou.