Técnico Gian Piero Gasperini anuncia sua saída da Atalanta

O técnico italiano Gian Piero Gasperini anunciou neste sábado (31) sua saída da Atalanta, onde estava no comando desde 2016.

"Não vamos falar de despedidas. Não gosto disso. Estou concluindo minha experiência em Bérgamo como técnico da Atalanta, mas todo o resto ficará gravado na minha memória para sempre", escreveu o técnico de 67 anos em carta publicada pelo jornal L'Eco di Bergamo.

"O fim do meu vínculo com o clube foi decidido exclusivamente por mim, e nenhuma responsabilidade deve ser atribuída ao clube ou à sua diretoria. Simplesmente entendi que era hora de tomar essa decisão", acrescentou Gasperini, símbolo do progresso do clube nos últimos anos e do título da Liga Europa em 2024.