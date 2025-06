Arábia Saudita reforça controles para peregrinação a Meca após mortes pelo calor

Os vistos turísticos e familiares foram suspensos para os cidadãos de mais de dez países, entre eles Egito, Paquistão, Índia, Bangladesh e Jordânia.

Segundo Umar Karim, especialista em Arábia Saudita da Universidade de Birmingham, na Grã-Bretanha, "as autoridades sauditas entenderam que, uma vez que estas pessoas entraram no território, é difícil impedir seu acesso físico a Meca".

- Menos denso -

Há um mês, a entrada a Meca está reservada estritamente às pessoas com permissão de trabalho ou residência.

Também foi pedido aos peregrinos que vão à Umrah, uma pequena peregrinação que pode ser realizada durante todo o ano, que deixassem a cidade.

Outra medida implementada foram as multas. As sanções por participação ilegal no hajj dobraram para 20.000 rials (R$ 30.436, na cotação atual), com uma proibição de dez anos para entrar no reino.