Candidato nacionalista lidera eleição presidencial na Polônia com 51%, segundo projeção

O candidato nacionalista Karol Nawrocki está se perfilando como o vencedor da acirrada eleição presidencial da Polônia, segundo uma projeção divulgada nesta segunda-feira (domingo, 1º, no Brasil), no que seria um golpe para o governo pró-europeu do país.

Nawrocki, um admirador do presidente americano Donald Trump, teria alcançado 51% dos votos contra 49% de seu adversário liberal, Rafal Trzaskowski, de acordo com a projeção da Ipsos baseada nos resultados parciais da votação de domingo.

dt/dhw/mas/arm/ic