Delegação da Ucrânia vai a Istambul para negociar com a Rússia

As delegações russa e ucraniana mantiveram conversações em Istambul em 16 de maio com o objetivo de pôr fim à guerra desencadeada pela invasão russa em fevereiro de 2022. A reunião foi pouco produtiva, visto que os dois países só concordaram com trocas significativas de prisioneiros.

A Rússia havia proposto uma nova reunião em Istambul na segunda-feira, mas a Ucrânia manteve o suspense até este domingo.

Na sexta-feira, Zelensky acusou Moscou de sabotar as negociações ao se recusar a entregar seu "memorando" detalhando as condições para um acordo de paz.

Apesar dos esforços diplomáticos, as posições de Ucrânia e Rússia permanecem em forte desacordo. A Rússia exige, entre outras coisas, que a Ucrânia renuncie definitivamente à adesão à Otan e entregue as cinco regiões cuja anexação ela reivindica e atualmente ocupa total ou parcialmente.

Estas condições são inaceitáveis para Kiev, que, em troca, exige a retirada total e absoluta das tropas russas de seu território.

Além disso, a Rússia rejeita o cessar-fogo incondicional exigido pela Ucrânia, pelos Estados Unidos e pelos países europeus.