EUA dizem que enviaram proposta de acordo 'aceitável' sobre programa nuclear do Irã

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, afirmou que seu contraparte de Omã lhe apresentou "elementos de uma proposta americana" durante sua visita a Teerã no sábado.

Segundo o New York Times, a proposta pede que o Irã interrompa completamente o enriquecimento de urânio e propõe a criação de um grupo regional para produzir energia nuclear, que incluiria Irã, Arábia Saudita e outros países árabes, além dos Estados Unidos.

Teerã realizou cinco rodadas de negociações com os EUA em busca de um novo acordo para substituir o pacto com as principais potências que o presidente americano Donald Trump abandonou durante seu primeiro mandato em 2018.