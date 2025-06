Festa da vitória do PSG na França é ofuscada pela morte de duas pessoas

A vitória histórica do Paris Saint-Germain sobre a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões e a comemoração posterior em toda a França foram ofuscadas pela morte de duas pessoas, em uma madrugada em que foram registrados muitos incidentes e mais de 500 detenções.

O Ministério do Interior informou que na cidade de Dax, no sudoeste do país, um menor de 17 anos morreu esfaqueado durante uma concentração para comemorar a vitória sobre a Inter. O autor do crime está foragido.

Em Paris, um homem que viajava em uma moto foi atropelado por um carro e não resistiu aos ferimentos.